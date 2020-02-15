Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой с лицензией на Олимпийские игры

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

27-летняя спортсменка обеспечила себе место на Олимпиаде после выхода в финал этапа Премьер-лиги в Дубае, а ее главная конкурентка за лицензию завершила выступления в полуфинале.

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Терлюга стала первой каратисткой в истории Украины, вышедшей на Олимпийские игры. Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году.

Отметим, что в семи из последних девяти турниров серии Каратэ 1 Терлюга выходила в финал, а в пяти побеждала.

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой Украины в январе. В прошлом месяце Терлюга выиграла золото и серебро на двух международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.