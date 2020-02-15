24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой с лицензией на Олимпийские игры

29 Читати новину українською
Анжелика Терлюга (справа) / WKF

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

27-летняя спортсменка обеспечила себе место на Олимпиаде после выхода в финал этапа Премьер-лиги в Дубае, а ее главная конкурентка за лицензию завершила выступления в полуфинале.

Читайте также: Украинка Терлюга завоевала серебро на турнире серии Karate1 Premier League, проиграв россиянке

Терлюга стала первой каратисткой в истории Украины, вышедшей на Олимпийские игры. Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году.

Отметим, что в семи из последних девяти турниров серии Каратэ 1 Терлюга выходила в финал, а в пяти побеждала.

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой Украины в январе. В прошлом месяце Терлюга выиграла золото и серебро на двух международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

 

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
53518
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020 Карате
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 15:43 Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинцев
Юрій Семенюк 81
14 февраля 13:14 "Карпаты "согласились на создание народной команды во Львове
Ігор Саджениця 104
14 февраля 10:17 Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020: даты и соперники
Ігор Саджениця 298
14 февраля 09:07 Женщины украинских боксеров фото красавиц, с которым они празднуют День святого Валентина
Андрій Тудовші 1683
13 февраля 21:25 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
Назарій Дзюбановський 450
Новости
Больше новостей
Залиште відгук