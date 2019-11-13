Тернополь может потерять возможность провести финал Кубка Украины по футболу в 2020 году

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Тернопольский городской стадион
Тернопольский городской стадион / te.20minut.ua

Тернополь является одним из претендентов на проведение финала Кубка Украины по футболу. Матч должен состояться на "Тернопольском городском стадионе". Однако игру могут перенести в другой город.

Причина – состояние стадиона. На нем нет необходимого количества мест для VIP-гостей. Также там нет нормального места для пресс-конференции. При том, что ожидается приезд представителей около сотни СМИ.

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Еще одна проблема – отсутствие телевизионных вышек, необходимых для трансляции матча. При этом, как пишет издание "Сорока", вышки в свое время были на стадионе, когда тернопольская "Нива" вышла в Первую лигу. Однако когда их в 2013 году установили, то необходимой документации для их установки не сделали. Впоследствии их снесли из-за аварийного состояния.

Поэтому если Тернополь хочет провести финал Кубка Украины, то должен решать эти проблемы со стадионом. Стоит добавить, что стадион вмещает 15150 зрителей.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Тернополь Кубок Украины
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