Тест: Что вы знаете про биатлон?

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Тест ко дню биатлона
Тест ко дню биатлона / Коллаж 24 Канала

День биатлона отмечают в мире 2 марта. Именно в этот день 1958 года в Австрии открылся первый чемпионат мира по биатлону.

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Последствия хищениях в "Укроборонпроме": генерал США рассказал, что разозлило американцев
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Автор: Наталья Сколоздра
Теги: Спорт Новости Спорта Тесты Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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