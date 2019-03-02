Тест: Что вы знаете про биатлон?
День биатлона отмечают в мире 2 марта. Именно в этот день 1958 года в Австрии открылся первый чемпионат мира по биатлону.
Спорт 24 по случаю дня рождения биатлона предлагает проверить свои знания об одном из самых зрелищных зимних видов спорта.
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Источник: 24 Канал
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