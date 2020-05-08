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Тесты и занятия в масках: как будут возвращать футбол в Украине

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Тесты и занятия в масках: как будут возвращать футбол в Украине
Тесты и занятия в масках: как будут возвращать футбол в Украине / shakhtar.com

Украинская ассоциация футбола (УАФ) создала медицинский протокол для возобновления футбольного сезона. Протокол будет разослан украинским клубам, которые выступают в УПЛ и ПФЛ, для восстановления тренировок.

Как сообщает Sport Arena, в протоколе указано, что до восстановления занятий клубы должны провести тестирование на коронавирус путем ПЦР-диагностики.

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Тест должны пройти все, кто занят в тренировочном процессе.

Что такое ПЦР-тест?Это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие. Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.

Что еще будут требовать от клубов:

  • Если у кого-то из представителей команд будет обнаружен коронавирус, нужно об этом сообщить в спортивно-медицинский комитет УАФ;
  • клубы должны назначить ответственных за соблюдение противоэпидемических правил;
  • команды не должны находиться долго в помещениях, нужно соблюдать правила пребывания в комнате с расчетом 10 кв. м. на одного человека. По возможности, двери оставлять открытыми;
  • если используются раздевалки, душевые, то нужно соблюдать дистанцию ​​не менее 2 метра. Средство, дезинфицирующее должно быть в каждом помещении;
  • клубы призывают следить за здоровьем всех, кто участвует в тренировочном процессе и его обеспечении. В первую очередь нужно обращать внимание на температуру тела;
  • спортивный инвентарь дезинфицируют перед и после занятия. Заниматься на тренажерах можно только в масках и перчатках.

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Ожидается, что вскоре протокол получат клубы УПЛ и ПФЛ. Тренировки должны возобновиться после 11 мая.

Как известно, правительство Украины разрешило с 12 мая восстановить командные тренировки. В то же время карантин будет продлен до 22 мая.

По предварительной информации, возобновление чемпионата Украины по футболу возможно 30 мая.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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