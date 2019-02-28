Тете впервые прокомментировал переход в "Шахтер"

Новичок донецкого "Шахтера" бразилец Тете прокомментировал свой переход в украинский клуб.

Игрок заявил, что уже знаком с некоторыми футболистами новой команды.

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"С нетерпением жду дебюта за "Шахтер". Хочу выиграть с донецким клубом Лигу чемпионов. Я уже знаком с Тайсоном и Маркосом Сиприано. Надеюсь, стану великим игроком в "Шахтере", – сказал Тете в эфире телеканала "Футбол 1".

"Шахтер" официально сообщил, что подписал соглашение с футболистом сроком на пять лет.

По информации СМИ, полузащитник будет получать в донецком клубе одну из самых больших зарплат среди украинских клубов. Оклад игрока составит 1,4 млн евро в год (120 тыс. евро в месяц).

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренеко.

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