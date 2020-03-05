The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира – на какой позиции Ломаченко и Усик
Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (паунд-фо-паунд). Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик сохранили позиции в топ-10.
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко продолжает удерживать второе место в рейтинге The Ring.
Василий длительное время удерживал первое место, однако в ноябре 2019 года Сауль Альварес сместил украинца с верхушки рейтинга.
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Мексиканец Альварес, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе, удерживает первую строчку.
Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик сохранил пятое место.
Следующие соперники Ломаченко и Усика – Теофимо Лопес и Дерек Чисора соответственно не входят в топ-10 рейтинга.
Всего в рейтинге состоялась только одна смена. Иноуэ Наоя обменялся позицией с Теренсом Кроуфордом.
Рейтинг The Ring:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Иноуэ Наоя
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Геннадий Головкин
- Хуан Франсиско Эстрада
- Артур Бетербиев
- Мэнни Пакьяо
Что такое рейтинг P4P?Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.