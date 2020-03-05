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The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира – на какой позиции Ломаченко и Усик

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Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (паунд-фо-паунд). Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик сохранили позиции в топ-10.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко продолжает удерживать второе место в рейтинге The Ring.

Василий длительное время удерживал первое место, однако в ноябре 2019 года Сауль Альварес сместил украинца с верхушки рейтинга.

Примечательно: Рейтинг ESPN: украинец Василий Ломаченко – лучший боксер мира

Мексиканец Альварес, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе, удерживает первую строчку.

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик сохранил пятое место.

Следующие соперники Ломаченко и Усика – Теофимо Лопес и Дерек Чисора соответственно не входят в топ-10 рейтинга.

Всего в рейтинге состоялась только одна смена. Иноуэ Наоя обменялся позицией с Теренсом Кроуфордом.

Рейтинг The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Василий Ломаченко
  3. Иноуэ Наоя
  4. Теренс Кроуфорд
  5. Александр Усик
  6. Эррол Спенс
  7. Геннадий Головкин
  8. Хуан Франсиско Эстрада
  9. Артур Бетербиев
  10. Мэнни Пакьяо

Что такое рейтинг P4P?Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
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