The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира – на какой позиции Ломаченко и Усик

Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (паунд-фо-паунд). Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик сохранили позиции в топ-10.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко продолжает удерживать второе место в рейтинге The Ring.

Василий длительное время удерживал первое место, однако в ноябре 2019 года Сауль Альварес сместил украинца с верхушки рейтинга.

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Мексиканец Альварес, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе, удерживает первую строчку.

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик сохранил пятое место.

Следующие соперники Ломаченко и Усика – Теофимо Лопес и Дерек Чисора соответственно не входят в топ-10 рейтинга.

Всего в рейтинге состоялась только одна смена. Иноуэ Наоя обменялся позицией с Теренсом Кроуфордом.

Рейтинг The Ring:

Сауль Альварес Василий Ломаченко Иноуэ Наоя Теренс Кроуфорд Александр Усик Эррол Спенс Геннадий Головкин Хуан Франсиско Эстрада Артур Бетербиев Мэнни Пакьяо

Что такое рейтинг P4P?Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.