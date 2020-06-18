Нападающий сборной Германии Тимо Вернер официально стал игроком лондонского "Челси". Нападающий перешел в "Челси" из немецкого клуб РБ "Лейпциг".

О подписании контракта с Вернером сообщает официальный сайт "Челси". Игрок останется в "Лейпциге" до завершения действующего сезона.

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Футболист присоединится к "Челси" в июле, когда пройдет медосмотр. Тимо не поможет "Лейпцигу" в Лиге чемпионов, которая будет доиграна в августе.

We have some @TimoWerner news for you! — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 18, 2020

Условия контракта

"Челси" заключил с 24-летним форвардом контракт на пять лет. Об этом сообщают Bild, The Telegraph и другие издания.

Трансфер немца обойдется "Челси" в 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Футболист будет зарабатывать около 170 тысяч фунтов в неделю.

Вернер провел 32 матча в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил 26 голов и отдал 8 результативных передач.

Тимо стал вторым звездным приобретением "Челси". Ранее "синие" приобрели звездного футболиста "Аякса" Хаме Зиеша.