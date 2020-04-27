Тимощук затягивает все судебные процессы: бывшая жена футболиста рассказала о разводе

Бывшая жена футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о нынешних отношениях с мужем. Анатолий и Надежда не живут вместе примерно с 2014 года.

Надежда продолжает проживать в Мюнхене (Германия), где Анатолий играл за "Баварию". Между тем футболист переехал в Санкт-Петербург (Россия) и работает в "Зените".

Навроцкая побывала в эфире программы "Большой футбол" и рассказала об отношениях с Тимощуком, информирует "Футбол 1".

Кстати Футболист сборной Украины неожиданно развелся с женой

С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не закончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу,

– заявила Надежда.

Суть спора, как заявила женщина, дети. От первого брака у Тимощука две дочери.

Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме, и уже можно пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни одного евро,

– заявила бывшая жена Тимощука.

Надежда убеждает, что хочет, чтобы ситуация быстро закончилась. Она даже готова отдать Анатолию большую часть имущества, которое экс-футболист пытается отсудить.

Также Навроцкая предполагает, что Тимощук подвергается какому-то воздействию со стороны.

"Это же не единичная история. У футболистов это часто происходит: под шумок их просто обманывают, забирают все, что есть".



Тимощук и Навроцкая / Фото livejournal.com

Она рассказала, что Анатолий звонит дочерям перед судебными процессами.

"Девочкам он иногда звонит, они всегда берут трубку. Я стараюсь, чтобы они брали телефон. Но им особо не о чем общаться. Обычно это происходит перед судами. Когда он звонит, я понимаю, что он будет придумывать новую эпопею с судами", – рассказала Надежда.

Кроме того, бывшая жена Тимощука обвинила его в подкупе судей.

Что известно о разводе пары? Судебный процесс развода Тимощуков длится несколько лет в Германии и в Украине. Немецкая прокуратура открыла два уголовных дела. Оба дают разные показания и обвиняют друг друга. Анатолий женился на Анастасии Климовой, у пары родилась дочь.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.