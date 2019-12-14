Тина Кароль исполнит гимн перед матчем "Десна" – "Динамо"

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Тина Кароль / Фото из открытых источников

В воскресенье, 15 декабря, в Чернигове состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" – "Динамо".

Гимн Украины перед встречей будет выполнять известная певица Тина Кароль. Об этом сообщает Facebook ФК "Десна".

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Матч пройдет 15 декабря в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало – 14:00.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Тина Кароль Динамо Новости Спорта Футбол Спорт ФК Десна
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