Тина Кароль исполнит гимн перед матчем "Десна" – "Динамо"
В воскресенье, 15 декабря, в Чернигове состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" – "Динамо".
Гимн Украины перед встречей будет выполнять известная певица Тина Кароль. Об этом сообщает Facebook ФК "Десна".
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Матч пройдет 15 декабря в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало – 14:00.
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