Титул, который выиграл Ломаченко, официально отдали американскому боксеру
Мировой боксерский совет (WBC) восстановил американца Девина Хейни в статусе чемпиона мира в легком весе. 31 августа 2019 года титул WBC выиграл Василий Ломаченко, победив Люка Кэмпбелла. Но чемпионский титул оказался у Хэйни, ведь украинцу предоставили статус "франчайзингово" чемпиона.
Как информирует сайт WBC, американец Девин Хейни официально восстановлен в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC.
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В ноябре 2019 года Хэйни получил право встретиться за титул WBC с Альфредо Сантьяго. Американец победил, но вынужден был оставить титул из-за травмы.
Ему присвоили звание "чемпиона в отпуске" и позволили провести титульный бой после возвращения.
"Правила и положения WBC дают WBC абсолютную свободу действий по определению чемпионов и обязательных претендентов, а также отмене любого назначенного поединка", - прокомментировали ситуацию в WBC.
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Также Совет руководителей WBC принял:
- Позволить Хейни провести добровольную защиту.
- Санкционировать бой Люк Кэмпбелл – Хавьер Фортуна, как бой за пояс временного чемпиона WBC и как поединок за звание обязательного претендента.
- Обязать победителя добровольной защиты Хейни и победителя боя Кэмпбелл-Фортуна подраться между собой без предыдущих поединков.
Что известно о Девине Хейни?
Начал профессиональную карьеру в 16 лет и успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место.
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