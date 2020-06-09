Титульный бой для Гвоздика: украинец может встретиться с очередным российским боксером
Украинский боксер Александр Гвоздик может получить шанс завоевать чемпионский титул. Соперником украинца готов стать россиянин Дмитрий Бивол, который является чемпионом мира по версии WBA.
Бивол в интервью Sportbox.ru поделился мыслями относительно следующего соперника. Больше всего русского интересует обидчик Гвоздика – Артур Бетербиев.
Примечательно Гвоздик рассказал о поражении Бетербиеву: Проблемы были комплексные
Дмитрий надеется, что встретится с Бетербиевым, владеющим титулами WBC и IBF в полутяжелом весе, в течение ближайшего года.
"У него есть обязательный претендент на титул IBF. И он должен этот пояс защитить, но когда это произойдет – неизвестно. Главное, чтобы в нашем бою с Бетербиевым была заинтересованность со стороны организаторов – телеканала и промоутеров", – сказал Дмитрий.
Гвоздик – запасной вариант Бивола
Если у Бивола не получится организовать бой с Бетербиевым, он готов встретиться с Гвоздиком.
Это тоже возможный вариант. Он до сих пор является одним из самых сильных. Но хотелось бы выйти на ринг против человека, который не проигрывал последние бои,
– заявил россиянин.
Единственное поражение Гвоздику в его профессиональной карьере боксера нанес именно Бетербиев.
Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
Украинец проиграл свой чемпионский титул WBO.
Какова ситуация в полутяжелом весе
- Двумя титулами (WBC и IBF) в полутяжелом весе владеет россиянин Артур Бетербиев. Пояс WBA – у Бивола.
- Титул WBO стал вакантным после того, как Сауль Альварес отказался от него.
- Именно за пояс WBO планирует драться Гвоздик. Однако в этом рейтинге украинец только на 7-й строчке и не претендует на поединок.
- На той же позиции Гвоздик в рейтинге IBF.