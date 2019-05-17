Титулованная немецкая биатлонистка неожиданно завершила карьеру

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Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайер / GETTY IMAGES

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер решила завершить спортивную карьеру в 25 лет.

Дальмайер заявила, что больше не испытывает пристрастия к биатлону.

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Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться! После невероятно трудного сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру. С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила замечательные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно.

Спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте – они сделали меня тем, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни,
– написала немецкая спортсменка в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear fans, friends, partners and companions - it's time to say goodbye! After an unbelievably tough season full of ups and downs, I no longer feel the one hundred percent passion required for professional sport. That's why I have decided to end my active biathlon career after some time of reflection. Since my childhood, I have dedicated myself completely to biathlon, I was able to experience incredibly great and intense moments and got to know some wonderful companions and supporters, without whom all this would not have been possible. Many thanks for all the years I spent in this sport - they made me who I am! To make room for new adventures, it's time for me to close the biathlon chapter. A detailed report about my reasons for ending my career can be found on my website - link in bio. I am looking forward to what is awaiting me now - see you out there! Best, Laura ️ #bettertobefAst

Допис, поширений Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier)

Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, обладательницей бронзы Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Она семь раз становилась чемпионкой мира. В сезоне 2016/17 биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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