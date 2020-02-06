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Титулованную российскую гимнастку госпитализировали после попытки суицида

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Александра Солдатова / rsport.ria.ru

Российскую гимнастку Александру Солдатову госпитализировали в одной из московских больниц после попытки суицида. 21-летняя спортсменка попала в больницу 5 февраля.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

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"В столичную больницу 5 февраля доставлена ​​21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с попыткой суицида. Также у девушки диагностировали булимию (патологически повышенное чувство голода, – Спорт24). На данный момент пациентка не подлежит опросу и обстоятельства получения травмы не сообщает", – заявил собеседник агентства.

Российские СМИ сообщают, что следователи проводят по данному факту проверку.

"Р-Спорт" сообщает, что Солдатова находится в Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Состояние удовлетворительное, температура вечером и утром – 36,8", – заявил представитель медучреждения.

Телеграм-канал Mash информирует, что спортсменка самостоятельно пришла в Морозовскую больницу в Москве. Это ближайшее к ее дому медучреждение.

"Зачем? На этот вопрос Солдатова ответила про свою глупость. А потом испугалась и пошла к врачам. Девушку решили госпитализировать, поскольку это все-таки попытка суицида. В машине скорой (ее повезли в Склиф) вела себя адекватно и очень жалела о том, что произошло", – говорится в сообщении телеграм-канала.

Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу,
– цитирует Mash спортсменку.

В интервью Olympic.ru от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

Что известно о Солдатовой?

Российская гимнастка, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018).

Чемпион мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпион Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).

Чемпион России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике (2014) в многоборье.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Художественная гимнастика
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