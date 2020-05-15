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Титулованный клуб Украины подал заявку на выступление в чемпионате Польши

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Титулованный клуб Украины подал заявку на выступление в чемпионате Польши
Титулованный клуб Украины подал заявку на выступление в чемпионате Польши / kazhany.lviv.ua

Волейбольный клуб из Львова "Барком-Кажаны" планирует выступать в чемпионате Польши. Клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

Об этом заявил директор департамента связи польской волейбольной Лиги Камил Складовски, информирует Tribuna.com.

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Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь,
– заявил Складовски 

По его словам, из-за пандемии COVID-19 было трудно представить расширение лиги и включение команд из-за рубежа. Однако предложения будут рассмотрены.

  • 24 канал обратился к волейбольному клубу "Барком-Кажаны" за комментарием.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Украины по волейболу был завершен досрочно без определения чемпиона.

"Барком-Кажаны" – львовский клуб, который был основан в 2009 году. Команда выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Команду возглавляет латвийский специалист Угрис Крастинш.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Польши Волейбол
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