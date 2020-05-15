Титулованный клуб Украины подал заявку на выступление в чемпионате Польши
Волейбольный клуб из Львова "Барком-Кажаны" планирует выступать в чемпионате Польши. Клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.
Об этом заявил директор департамента связи польской волейбольной Лиги Камил Складовски, информирует Tribuna.com.
Читайте также Неужели нужно, чтобы за сутки умирало по 400-500 человек: игрок сборной Украины обратился из Италии
Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь,
– заявил Складовски
По его словам, из-за пандемии COVID-19 было трудно представить расширение лиги и включение команд из-за рубежа. Однако предложения будут рассмотрены.
- 24 канал обратился к волейбольному клубу "Барком-Кажаны" за комментарием.
Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Украины по волейболу был завершен досрочно без определения чемпиона.
"Барком-Кажаны" – львовский клуб, который был основан в 2009 году. Команда выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Команду возглавляет латвийский специалист Угрис Крастинш.
Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.