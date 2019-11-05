Титулованный Йоханнес Бё пропустит несколько этапов Кубка мира по биатлону

Титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит январские этапы Кубка мира по биатлону. Причина – в середине января он и его жена Хедда станут родителями.

Йоханнес Бё заявил, что будет с женой до и после рождения ребенка.

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Я буду с семьей до рождения ребенка, а затем проведу еще некоторое время дома, пока мы не поймем, что все в порядке. И Хедда, и я, и ребенок должны чувствовать, что все нормально,

– цитирует Бё Aftenposten.

Кубок мира 2019/2020 стартует 29 ноября во шведском Эстерсунде. Вероятно, Бё пропустит этапы Кубка мира в немецком Оберхофе и Рупольдинге и словенской Поклюке.

Подробно с календарем Кубка мира можно ознакомиться по ссылке.

26-летний норвежец Бё является обладателем Кубка мира сезона 2018/19. Также Йоханнес семикратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 2018 года в индивидуальной гонке.