Титулованный клуб хочет выкупить игрока "Динамо"

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Дерлис Гонсалес в футболке "Сантоса"
Дерлис Гонсалес в футболке "Сантоса" / tanosite.com

Титулованный бразильский футбольный клуб "Сантос" хочет полностью выкупить контракт парагвайского игрока Дерлиса Гонсалеса у киевского "Динамо".

"Сантос" рассматривает возможность обмена Витора Буэно, который играет за киевлян в аренде, на Дерлиса Гонсалеса на постоянной основе, сообщает Cidadeverde.com.

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Бразильский клуб впечатлен игрой 24-летнего парагвайца на старте сезона, который в семи матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Однако препятствием сделки может стать невнятная игра Витора Буэно в составе "Динамо". 24-летний футболист в составе "бело-синих" сыграл всего 143 минуты, результативными действиями не отметился.

Клубы арендовали игроков сроком на 2 года.

Отметим, что Гонсалес также заинтересовал чемпиона Парагвая "Олимпию" из Асунсьона. Кроме того Дерлис открыто заявлял, что не хочет возвращаться в "Динамо".

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Теги: Футбол Спорт Трансферы Динамо
Источник: 24 Канал
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