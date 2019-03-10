Титулованный норвежский биатлонист Бьо разочарован победой Подручного

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Йоханнес Тингнес Бьо
Йоханнес Тингнес Бьо / twitter.com/IBU_WC

Титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бьо прокомментировал результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Йоханнес Бьо лидировал в гонке до четвертой стрельбы. Однако допустил три промаха и уступил украинцу Дмитрию Подручному.

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Это биатлон. У меня, безусловно, был огромный шанс на победу, и сейчас я очень разочарован. Возможно, мне было бы проще принять такой результат, если бы у меня было не такое большое преимущество перед последним огневым, но я не уверен. Сложно сказать,
– цитирует Бе biathlon.com.ua.

"Я уже не в силах ничего изменить, поэтому постараюсь забыть об этой ужасной ошибке. Мои поздравления с титулом чемпиона мира Подручному, это было впечатляюще. Надеюсь, это придаст мне спортивной злости. Я буду нацелен на результат в следующих гонках", – добавил норвежец.

Также прокомментировал победу подручного тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Санитра посвятил победу всем, кто поддерживал и верил в команду.

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Теги: Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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