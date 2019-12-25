Титулованный шахматист больше не будет играть за сборную Украины
Известный шахматист Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины. Эльянов заявил, что намерен перейти в другую федерацию.
"На данный момент прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины, и играть за сборную не буду", – заявил Эльянов ютуб-каналу Chess-News.
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Свое заявление Эльянов сделал в контексте скандала, который возник в сборной Украины. Эльянов опубликовал в соцсетях открытое письмо спортивных чиновников.
Суть его в том, что восемь ведущих шахматистов страны обратились к общественности с требованием заменить главного тренера мужской сборной Украины Александра Сулипа на Владимира Баклана.
Письмо ряда ведущих гроссмейстеров Украины продиктовано не тягой к скандалам, но вынужденной необходимостью. Так бывает, когда локальные конфликты внутри коллектива не разрешают решить проблему естественным путем. Теряется самое дорогое в человеческих отношениях – доверие. В результате чего общее недовольство нарастает и выливается в подобные письма,
– написал в соцсетях Эльянов.
Что известно про Эльянова? Украинский шахматист, международный гроссмейстер (с 2001 года). В составе сборной Украины: победитель шахматных олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года, бронзовый призер шахматных олимпиад 2014, 2014 и 2016 годов, бронзовый призер командного чемпионата мира 2011 года и бронзовый призер командного чемпионата Европы 2009 года. Полуфиналист Кубка мира ФИДЕ 2015 года.
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