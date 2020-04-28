Титулованный украинский клуб может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем
Двукратный обладатель Кубка Украины одесский "Черноморец" столкнулся с проблемами. Кроме того, что команду покинул главный тренер Остап Маркевич, "моряки" могут не доиграть чемпионат Первой лиги.
Как сообщает Odessa.online, причина отставки Маркевича – тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплатам и неопределенность относительно будущего "Черноморца".
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Есть вероятность, что одесская команда откажется от участия во второй части сезона в случае его восстановления летом.
Официального заявления "Черноморца" пока нет.
Недавно Маркевич сообщал, что у "Черноморца" есть долги по зарплате за февраль 2020 года.
Маркевич возглавил одесскую команду в октябре 2019 года. По словам тренера, его контракт был рассчитан на 3 года.
Под руководством Маркевича "Черноморец" идет на 10-м месте в Первой лиге Украины.
Что известно о "Черноморце"?Один из старейших клубов Украины. Чемпион УССР, двукратный обладатель Кубка Украины, дважды становился серебряным призером чемпионата Украины. Финалист европейского турнира Кубок Интертото (2007).
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