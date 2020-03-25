Тьяго Сейбот Уайлд – первый теннисист, который заболел коронавирусом

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд сдал положительный тест на коронавирус. Это первый случай заражения коронавирусом среди теннисистов.

Теннисист сообщил об этом в своем твиттере. Тьяго признался, что еще десять дней он начал плохо себя чувствовать: у него была высокая температура и симптомы как при простуде. Спортсмен сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас Тьяго чувствует себя лучше, но он подчеркивает, что это серьезное заболевание.

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Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя,

– сказал в видео теннисист.

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY — Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) March 25, 2020

На сегодня, 25 марта, в Бразилии зафиксировали 2 247 случаев коронавируса, умерло от вируса 46 человек, а вылечились только двое.

Что известно о Тьяго Сейботе Уайльде?

Сейбот Уайлд дебютировал на главном розыгрыше ATP на Brasil Open 2018.

Уайлд стал вторым бразильцем, который выиграл юниорский Чемпионат (US Open) в 2018 году.

В 19 лет, выиграл престижные соревнования в чилийском Сантьяго, стал первым в истории игроком, родившимся в 2000-х, который победил на турнирах уровня ATP.

Кроме того, он оказался самым молодым бразильцем, который когда-либо выигрывал соревнования такого ранга. 20 лет Уайлд исполнилось 10 марта.

Теннисист занимает 114 место в рейтинге АТР.

Добавим, что сейчас все теннисные турниры временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Восстановление соревнований планируется в июне.

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