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Тьяго Сейбот Уайлд – первый теннисист, который заболел коронавирусом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд сдал положительный тест на коронавирус. Это первый случай заражения коронавирусом среди теннисистов.

Теннисист сообщил об этом в своем твиттере. Тьяго признался, что еще десять дней он начал плохо себя чувствовать: у него была высокая температура и симптомы как при простуде. Спортсмен сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас Тьяго чувствует себя лучше, но он подчеркивает, что это серьезное заболевание.

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Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя,
– сказал в видео теннисист.

На сегодня, 25 марта, в Бразилии зафиксировали 2 247 случаев коронавируса, умерло от вируса 46 человек, а вылечились только двое.

Что известно о Тьяго Сейботе Уайльде?

  • Сейбот Уайлд дебютировал на главном розыгрыше ATP на Brasil Open 2018.
  • Уайлд стал вторым бразильцем, который выиграл юниорский Чемпионат (US Open) в 2018 году.
  • В 19 лет, выиграл престижные соревнования в чилийском Сантьяго, стал первым в истории игроком, родившимся в 2000-х, который победил на турнирах уровня ATP.
  • Кроме того, он оказался самым молодым бразильцем, который когда-либо выигрывал соревнования такого ранга. 20 лет Уайлд исполнилось 10 марта.
  • Теннисист занимает 114 место в рейтинге АТР.

Добавим, что сейчас все теннисные турниры временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Восстановление соревнований планируется в июне.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Теннис
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