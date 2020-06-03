Жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита показала травму своего мужа, которую тот получил в скандальном эпизоде с отмененным голом в ворота "горняков" в матче 24 тура УПЛ против "Динамо".

Соответствующее фото она опубликовала в сторис Instagram. Таким образом она хотела показать, что в эпизоде с сигналом со стороны Дениса Попова не было симуляции.

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Может я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себе в глаз пальцем, а потом пробежать 12 километров. Желаю, чтобы у вас не болело, не жгло и не слезилось,

– написала Маргарита Степаненко.

Скандальное решение Монзуль

В матче 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков". Но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

Оказалось, что до удара Сидорчука защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко.

Такое решение Монзуль было не по нраву футболистам киевлян и многим футбольным экспертам.

Сам Денис Попов гневно раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль. "Наши украинские арбитры – это браво", – написал Попов в Instagram.

В свою очередь, Тарас Степаненко заявил, что в этом моменте был 100-процентный фол.

Шахтер – Динамо: главное