Точные удары Владимира Кличко – одни из самых высокооплачиваемых в истории бокса

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Поединок между Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и Дэвидом Хэем, а также прошедший в апреле 2017 бой Владимира с Энтони Джошуа, вошли в число боксерских баталий с наибольшей стоимостью удара.

Так, каждый точный удар Владимира в бою с Хэем приносил украинцу чуть больше 82 тысяч евро (11 миллионов гарантированный гонорар, 134 точных удара).

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В поединке с Джошуа, каждый из 92 точных ударов украинца принес Владимиру 123,8 тысячи евро. Показатели британца – 108,75 тысяч евро за каждый из 105 ударов.

Стоит отметить что, примерно столько же за каждый удар в бою с Майком Тайсоном заработал Леннокс Льюис (83 тысячи евро), тогда как результат Железного Майка поражает – 327 тысяч евро за удар. Объясняется все просто: Майк нанес меньше 50 точных ударов за 8 раундов, в то время как Льюис - 193.

В число "денежных" поединков также попали бои Мейвезер – Хаттон (270 тысяч евро за удар у Мейвезера, 174 тысячи евро – у Хаттона), поединок Грувз – Фроч (96 952 евро за каждый удар Фроча), а также поединок Уайлдер – Фьюри (181 000 евро – за каждый удар Уайлдера, 109 300 – за каждое попадание Фьюри).

Ранее Спорт 24 писал, что стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко гарантированный контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг.

 

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Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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