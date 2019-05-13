Точный бросок с сиреной вывел "Торонто" в полуфинал плей-офф НБА: видео

В НБА определились команды, которые сыграют в финалах Восточной и Западной конференций. Для этого командам пришлось сыграть все семь матчей.

Последним участником финала конференции стал "Торонто". Команда на домашнем паркете победила "Филадельфию" 92:90 и выиграла серию 4:3.

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При этом победу "Торонто" принес точный бросок Кавая Ленарда за четыре секунды до конца встречи. Сам баскетболист набрал 41 очко за встречу, реализовав 16 из 39 бросков

Торонто – Филадельфия 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26). Счет в серии 4:3

Торонто в финале Восточной конференции сыграет против "Милуоки".

На Западе в финал вышел "Портленд", который в седьмом матче обыграл "Денвер". При этом сделал это на выезде. И если во второй четверти преимущество хозяев в счете достигло 17, то уже на четвертую четверть "Денвер" выходил при счете 72:71. Однако точный трехочковый в начале вывел "Портленд" вперед, и гости больше не уступали в счете.

Денвер – Портленд 96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29). Счет в серии 3:4

Теперь в финале Запада "Портленд" сыграет против "Голден Стейт". Это противостояние будет интересно тем, что впервые в финале конференции друг против друга сыграют родные братья – разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри и атакующий защитник "Портленда" Сет Карри.