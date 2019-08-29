Толпы фанатов и овации: открытая тренировка Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом (видео)

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел открытую тренировку накануне поединка против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

Украинские зрители встречали овациями, а сам Василий сказал несколько слов по поводу предстоящего боя.

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Даже не верится, что меня так поддерживают здесь. Это очень приятно. Я не успел этот раз посмотреть Лондон, слишком много тренировок и встреч с журналистами. После боя обязательно прогуляюсь здесь. Сейчас я готов на сто процентов, хотя и немного нервничаю, но это нормально,

– заявил Василий.

Примечательно, что в этот раз украинский чемпион провел традиционное мероприятие без отца Анатолия, который отсутствовал по неизвестным причинам.

Открытая тренировка Василия Ломаченко перед боем с Люком Кэмпбеллом: смотрите видео

В андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл выступят Александр Поветкин и Хьюи Фьюри, а также Чарли Эдвардс и Джошуа Буатси.

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Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. Онлайн-трансляция, видео боя и его результат – на сайте Спорт24.