Тони Фергюнсон одержал 12 победу подряд в главном бою UFC 238

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Тони Фергюсон
Тони Фергюсон / Фото из открытых источников

В ночь с 8-го на 9 июня в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В главном карди вечера встретились топовые представители легкого дивизиона Тони Фергюсон (25-3) и Дональд Серроне (36-12).

Тони Фергюсон победил Дональда Серроне техническим нокаутом во втором раунде.

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Бой остановил врач поединка после осмотра Серроне – в перерыве у Ковбоя полностью заплыл правый глаз. Сам Серроне был готов продолжить бой.

В конце второго раунда Фергюсон нанес удар после гонга. Но судьи посчитали, что удар Тони не повлиял на исход боя, потому что пришелся в нос, а не в глаз соперника.

Таким образом, Тони Фергюсон выиграл 12-й бой подряд в UFC. Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012-м, когда уступил единогласным решением судей Майклу Джонсону.

Видео боя Тони Фергюнсон – Дональд Серроне

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Теги: Спорт
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