Фергюсон – Гейджи: появился горячий проморолик боя – видео
В ночь с 18 на 19 апреля Тони Фергюсон встретится с Джастином Гейджи в главном событии UFC 249. UFC представила официальный проморолик поединка.
На данный момент Фергюсон имеет удивительную серию из 12 подряд побед. В последних боях американец победил Дональда Серроне, Энтони Петтиса и Кевина Ли.
Все три боя Тони выиграл досрочно.
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Взамен Гейджи может похвастаться нокаутами. 31-летний боец провел 23 боя и 18 поединков выиграл нокаутом.
Смотрите проморолик боя Фергюсон – Гейджи
Шоу UFC 249 состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Начало шоу в 05:00 по киевскому времени.
Место проведения UFC 249 до сих пор держат в секрете.
Победитель боя Фергюсон – Гейдж встретится с Хабибом Нурмагомедовым.
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