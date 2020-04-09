Фергюсон – Гейджи: появился горячий проморолик боя – видео

В ночь с 18 на 19 апреля Тони Фергюсон встретится с Джастином Гейджи в главном событии UFC 249. UFC представила официальный проморолик поединка.

На данный момент Фергюсон имеет удивительную серию из 12 подряд побед. В последних боях американец победил Дональда Серроне, Энтони Петтиса и Кевина Ли.

Все три боя Тони выиграл досрочно.

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Взамен Гейджи может похвастаться нокаутами. 31-летний боец провел 23 боя и 18 поединков выиграл нокаутом.

Смотрите проморолик боя Фергюсон – Гейджи

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F — danawhite (@danawhite) April 9, 2020

Шоу UFC 249 состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Начало шоу в 05:00 по киевскому времени.

Место проведения UFC 249 до сих пор держат в секрете.

Победитель боя Фергюсон – Гейдж встретится с Хабибом Нурмагомедовым.

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