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UFC 249: Фергюсон официально получил соперника, который заменит Хабиба

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UFC 249: Фергюсон официально получил соперника, который заменит Хабиба / twitter.com/ufc

UFC 249 состоится 18 апреля несмотря на карантин, связанный с пандемией COVID-19. Главным событием шоу станет бой с участием звездного бойца Тони Фергюсона.

Фергюсон должен был встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, но их бой в пятый раз отменили. Причина – Хабиб не может покинуть Россию, где сейчас находится, именно из-за карантина.

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Руководители UFC спасли шоу 18-го апреля, которое состоится без зрителей.

Официально главным событием станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAP IN. #UFC249

Допис, поширений ufc (@ufc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ufc (@ufc)

Президент UFC Дейна Уайт заявил, что турнир пройдет на одном из частных островов.

Что известно о Гейдже?31-летний боец находится на четвертой строчке в легком весе. Провел 23 боя, из которых выиграл 21 и дважды проиграл. В его пассиве поражение Дастину Пуарье, которого Хабиб победил в предыдущем поединке.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
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