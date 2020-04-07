Тони Фергюсон – видео предыдущих боев жесткого американца

Тони Фергюсон считается одним из самых жестких бойцов UFC. 36-летний американец наводит ужас на своих соперников одним только взглядом. Поэтому неудивительно, что все болельщики требовали боя между Тони и Хабибом Нурмагомедовым.

К сожалению, поединок Фергюсона и Хабиба пятый раз сорвался. Видимо, судьба против того, чтобы это противостояние крайне разных стилей произошло.

Новым соперником Тони стал Джастин Гейдж. Бойцы встретятся 18 апреля.

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Пока предлагаем вспомнить, как Фергюсон побеждал в предыдущих поединках.

Тони Фергюсон – Дональд Серроне видео боя

Тони Фергюсон – Энтони Петтис видео боя

Тони Фергюсон – Кевин Ли видео боя

Тони Фергюсон – Лендо Ванната видео боя

Тони Фергюсон – Эдсон Барбоза видео боя

Тони Фергюсон всего провел 28 поединков. В его активе 25 побед (12 нокаутом). Еще трижды Фергюсон проигрывал.

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