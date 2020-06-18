Президент UFC Дэйна Уайт назвал сильнейших бойцов планеты. Места в этом списке не нашлось для наиболее известного бойца Конора МакГрегора.

Об этом президент рассказал в интервью Schmozone. Он назвал четырех бойцов, которые стали лучшими в истории MMA.

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Лучшие бойцы планеты

Уайт выбрал в этот список Ройса Грейси. Также не обошел стороной достижения Аманды Нуньес, которая является самой сильной женщиной истории MMA.

Две другие кандидатуры дались президенту не так легко. Его выбор пал на Джона Джонса, который не потерпел ни одного поражения.

Последнее место было отдано Чаку Лидделлу, который с 2010 года является вице-президентом UFC.

Самым популярным бойцом UFC в мире является бывший чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор. Недавно ирландец в очередной раз объявил о завершении карьеры.

Карьера МакГрегора: главное