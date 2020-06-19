Чемпион WBC Тайсон Фьюри составил рейтинг ведущих боксеров, которые по его мнению являются лучшими в истории бокса. Украинцев в этом списке не оказалось, как и самого Фьюри.

Такой рейтинг от боксера осветил wbcboxing в Instagram.

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Рейтинг от Фьюри

В список Фьюри вошел легендарный Мохаммед Али, которого Тайсон назвал первым в рейтинге.

Далее британец вспомнил о Ларри Холмса и своего земляка Леннокса Льюиса. Также в списке не обошлось без Джо Луиса и непобедимого Рокки Марчиано.

Добавим, что Фьюри называл себя лучшим боксером планеты, но в этот рейтинг себя не включил.

Недавно руководитель компании Top Rank Боб Арум составил по его мнению портрет идеального боксера. В этом список также не нашлось места украинским боксерам.

Ранее Фьюри и Джошуа договорились о двух поединках. Первая встреча планируется летом 2021 года.

Что известно о Тайсона Фьюри