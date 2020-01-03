История мирового бокса насыщена случаями, когда из-за конфликта промоутеров, телеканалов, отказа самих боксеров многие ожидаемые фанами бои так и остались только в мечтах. Представляем вам список из топ-10 боксерских поединков, которые так и не состоялись.

10. Артуро Гатти – Хулио Сезар Чавес

Два легендарных боксера, любимцы фанатов, в конце 90-х уже не были на вершине своей карьеры, однако и пороха в их пороховницах еще хватало. Именно в это время они находились в соседних весовых категориях. Их встреча могла войти в историю бокса, как встреча двоих самых неуступчивых боксеров, двоих бойцов с крепким характером.



Артуро Гатти (фото: Pinterest)

9. Деонтей Уайлдер – Владимир Кличко

После того, как старший брат завершил профессиональную карьеру, Владимиру не хватало одного пояса до звания абсолютного чемпиона. Три года титул WBC переходил из рук в руки, и вот в 2015 году его выиграл жестокий нокаутер Деонтей Уайлдер. Если бы тогда вместо поединка с Тайсоном Фьюри украинец сумел договориться с американцем, то мы бы увидели первого в истории хевивейта обладателя сразу четырех самых престижных поясов.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, который может сразиться с Усиком

8. Геннадий Головкин – Андре Уорд

Сейчас Геннадию Головкину 37 лет, свою блестящую профессиональную карьеру он начал почти 14 лет назад. За это время он стал популярным боксером, в одно время был даже лидером рейтинга P4P. Но, к сожалению для него, он так и не стал одним из величайших в истории бокса. Почему? Потому что все свои поединки провел в лимите среднего веса. Также Головкину критически не хватало громких имен в списке побежденных боксеров. Помочь в этом могла встреча с американцем Андре Уордом. Уорд – олимпийский чемпион, чемпион мира в двух весовых категориях, лидер рейтинга P4P в 2017 году. Их поединок мог стать самым масштабным в суперсреднем дивизионе в уже прошедшем десятилетии.



Геннадий Головкин (фото: thesun.ie)

7. Василий Ломаченко – Майки Гарсия

Несмотря на то, что оба боксера продолжают активно выступать и находятся в самом расцвете сил, их бой почти не реален. Вся проблема в весе боксеров. Ломаченко дерется в некомфортном для себя легком весе, а после завоевания всех титулов планирует спускаться на дивизион ниже. Майки Гарсия сейчас находится в полусреднем весе, и спуститься в лимит 61 килограмма он уже не способен.

Читайте также: Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года

6. Флойд Мейвезер – Костя Цзю

В 2003 году молодой Флойд перешел в первый полусредний вес, именно в это время чемпионом по двум версиям в этом весе был русский австралиец Костя Цзю. Этот боксер когда-то побеждал дядю Флойда – Роджера. Цзю был одной из крупнейших звезд того времени в профессиональном боксе. Победа над ним могла сильно ускорить становление тогда еще молодого Мейвезера. Но выходить сразу на объединенного чемпиона Мейвезеры не рискнули, а уже через два года Константин завершил карьеру.

5. Рой Джонс – Крис Бёрд

В 2003 году Рой Джонс осуществил один из величайших подвигов в истории бокса. Он боксер-средневес смог подняться в супертяжелый вес и победить тогдашнего чемпиона Джона Руиза. Одновременно с ним другими чемпионами в хэвивейте были Леннокс Льюис, Кори Сандерс и Крис Бёрд. Последний больше всего подходил стилистически, тоже начинал свою карьеру в комфортном для Джонса суперсреднем весе. Если верить Рою, то его команда хотела организовать этот бой, против был Крис.



Рой Джонс (кадр из видео)

4. Майк Тайсон – Дэвид Туа

Две легендарных супертяжа 90-х годов прославились своей нереальной физической силой, в частности своим мощным ударом. Оба высокие, примерно одного роста, боксеры с ярким атакующим стилем. Майк Тайсон – грозный панчер, самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Дэвид Туа – это боец, который в своем арсенале имел левый боковой, возможно, самый мощный удар, который когда-либо видел мир. Вряд ли схватка прошла бы все 12 раундов, однако она бы точно подарила незабываемые эмоции для фанов.

3. Виталий Кличко – Николай Валуев

После возвращения в 2008 году, Виталий победил во всех своих боях. И достойных противников в этих противостояниях у него не было. Исправить такую проблему украинского чемпиона мог Николай Валуев, однако россиянин на бой с украинцем не согласился.

К слову: Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей

Если бы Валуев все-таки вышел на бой, то суммарный рост боксеров на ринге бы составил 4 метра 14 сантиметров, рекордный показатель для чемпионского боя.

2. Леннокс Льюис – Риддик Боу

Боксеры встречались между собой на любительском ринге, в финале Олимпийских игр в Сеуле. Тогда победу одержал Льюис. После этого оба перешли в профессиональный бокс, получили чемпионские титулы. Они регулярно высказывались друг о друге в типичной для боксеров не слишком культурной манере. Однако их бой так и не состоялся. В 1992 году Льюис стал официальным претендентом на титул WBC, который принадлежал американцу. Риддик отказался защищать титул и демонстративно выбросил его в мусорник.



Леннокс Льюис (фото: si.com)

1. Леннокс Льюис – Виталий Кличко (реванш)

"Битва гигантов", которая состоялась 21 июня 2003 года, является лучшим боем в хэвивейте позапрошлого десятилетия. Бой, в котором Кличко нанес больше ударов и лидировал на карточках судей, закончился его поражением после 6 раунда из-за рассечения, которое ему нанес Леннокс. Сразу по окончанию поединка британец согласился на реванш, который никогда не состоялся. Сначала Виталий заявил, что ему нужно полгода на восстановление из-за рассечения, а потом Льюис вообще заявил, что он завершает профессиональную карьеру.