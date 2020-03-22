Топ-10 данков украинской баскетбольной Суперлиги: видео
Из-за вспышки коронавируса чемпионат Украины по баскетболу решили закончить досрочно. Чемпионом стал "Днепр".
Поэтому на время, пока нет большого количества спортивных событий, в Федерации баскетбола Украины решили подвести итоги сезона, который оказался сокращенным. И опубликовали подборку лучших данков Суперлиги сезона 2019/2020.
К слову Гол Малиновского попал в подборку лучших моментов "Аталанты" в Серии А: видео
Лучшим данком сезона выбрали момент с участием баскетболиста "Николаева" Квентина Петерсона. В матче против "Запорожье" он сделал перехват на своей половине в углу после вбрасывания соперника, убежал и совершил эффектный данк с разворотом на 360 градусов.
Смотрите видео лучших данков сезона
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