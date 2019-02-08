Топ-10 голов января Украинской хоккейной лиги: видео
В Украинской хоккейной лиге определили десятку лучших шайб первого месяца 2019 года.
В рейтинге нашлось место представителям всех шести клубов чемпионата, а "Белый Барс" и "Динамо" представлены в топ-10 тремя результативными комбинациями на каждого.
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На вершине рейтинга оказался гол форварда "Кременчуга" Николая Киселева.
Видео топ-10 шайб января в Украинской хоккейной лиге
Стоит напомнить, что пока чемпионат Украины по хоккею взял паузу на матчи сборной. Следующий тур состоится 13 и 14 февраля.
Источник: 24 Канал
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