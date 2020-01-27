Топ-10 поединков, которые сделают Василия Ломаченко лучшим боксером в истории

В ближайшем будущем мы узнаем, когда состоится следующий бой одного из лучших боксеров современности – Василия Ломаченко. Но украинец ставит себе цель быть первым не только сейчас, а вообще войти в боксерскую историю как номер 1. Рассмотрим, с кем должен встретиться Ломаченко для достижения этой цели.

Теофимо Лопес

Есть сразу несколько причин, почему Василию так важен этот бой. Во-первых, он обязан наказать болтливого оппонента за всю грязь, что тот наговорил о нем. Во-вторых, Теофимо является владельцем пояса IBF, последнего из четырех самых престижных, которого не хватает Ломаченко. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.

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Джервонта Дэвис

Звездный протеже Флойда Мейвезера также регулярно любит пренебрежительно говорить об украинце. Кроме того, он уже является 3-кратным чемпионом мира. Боксирует в интересном стиле, на профессиональном ринге провел 23 поединка, во всех победил, 22 раза делал это с помощью нокаута. Некоторые эксперты считают, что он сможет донести свой удар и победит нашего "Хай-Тека".



Джервонта Дэвис (фото: Getty Images)

Девин Хейни

Еще один непобедимый представитель легкого веса. Молодой, ему всего 21 год. Владеет поясом WBC (Ломаченко принадлежит франчайзинговый пояс WBC). Отличается некомфортным для его соперников стилем, с акцентом на защитные действия. Возможно, после Василия является самым техничным боксером в дивизионе.

Райан Гарсия

Боксер промоутерской компании Golden Boy Promotions. Называет себя "самым большим проспектом в истории бокса". Чрезвычайно медийно раскрученный, его страница в инстаграме насчитывает 4,6 миллиона подписчиков. Однако, кроме этой популярности, он также является очень хорошим боксером. Имеет очень быстрые руки, мощный удар и хорошие антропометрические данные.

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Мигель Берчельт

Мексиканский боксер Мигель Анхель Берчельт Сервера сейчас является первым номером во второй полулегкой весовой категории (до 59 кг). Потенциально туда может спуститься Ломаченко, или Мигель поднимется в легкий вес. Берчельт за свою карьеру провел 38 поединков, в 37 побеждал, 1 раз потерпел обидное поражение нокаутом в первом раунде не от самого сильного противника. Месяц назад он провел семь успешных защит титула.



Мигель Берчельт (фото: BoxingScene)

Лео Санта Крус

Еще один мексиканский чемпион в этой весовой категории. Титул WBA Super здесь он завоевал в ноябре 2019 года, а до этого успел покорить еще три дивизиона. За свою манеру проводить поединки получил прозвище "Землетрясение". Именно такие скальпы нужны Ломаченко для действительно легендарного боксерского наследия.

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Оскар Вальдес

Уже встречался с Василием в далеком 2009 году, во время чемпионата мира среди любителей, который проходил в Милане. Тогда украинец легко победил 19-летнего оппонента. С того времени Вальдес успел перейти в профессиональный бокс, выиграл чемпионский титул в полулегкой весовой категории и смог шесть раз успешно его защитить. Сейчас перешел во второй полулегкий вес, где через некоторое время может попытаться взять реванш у уроженца Белгород-Днестровска.



Оскар Вальдес (фото: RingSide24)

Шакур Стивенсон

Молодой чемпион в весовой категории до 57 килограммов. В 19-летнем возрасте завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Рио. Его часто сравнивают по манере ведения боя с Флойдом Мейвезером, такой же интеллектуальный бокс, основанный на безупречном защите.

Наоя Иноуэ

Невероятный японский талант сейчас выступает в весовой категории до 53,5 килограммов. Ему еще только 26 лет и ходят слухи, что он очень много сбрасывает перед боями. Поэтому следует ожидать, что он скоро поднимется в более тяжелые дивизионы. И тогда мы увидим этот бой.

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Джордж Камбосос

Наименее известный из этого списка боксер, пока ничем особенным не прославленный, обычный проспект легкого веса. Причина, по которой Ломаченко он нужен, – его национальность. Он родился, проживал и первые свои бои провел в Австралии. Если ставить себе цель стать известным во всем мире, то и бой на территории самого маленького материка нужно провести также.