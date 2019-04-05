Топ-10 украинских футболистов-красавчиков

Всем известны красавцы мирового футбола – Роналду или Бекхэм. Но украинский футбол также богат на хорошеньких игроков. Журналисты Спорт 24 подобрали для вас 10 красивых спортсменов. А выбирать, конечно, вам.

Денис Бойко – "Динамо"

Украинский футболист, вратарь сборной Украины и турецкого клуба "Бешикташ". С февраля 2018-го года на условиях аренды защищает цвета киевского "Динамо". Был финалистом Лиги Европы 2014 - 2015 в составе "Днепра".

Возраст: 31 год

Рост: 187 см



Денис Бойко

Выступал за юношеские сборные Украины различных Возрастовых категорий в 2003-2011 годах. С 2008-го по 2011 год был игроком молодежной сборной, в которой конкурировал за место в основном составе с Антоном Каниболоцким.

Был включен в состав украинской "молодежки" для участия в финальной части молодежного чемпионата Европы 2011 года, однако в рамках этого турнира во всех трех матчах украинцев ворота команды защищал Каниболоцкий. 18 ноября 2014 года дебютировал за национальную сборную в товарищеском матче со сборной Литвы.

Александр Зинченко – "Манчестер Сити"

Украинский футболист, полузащитник молодежной и национальной сборной Украины. Игрок английского клуба "Манчестер Сити".

Возраст: 22 года

Рост: 175 см



Александр Зинченко

Родился 15 декабря 1996 в городе Радомышле на Житомирщине. Футбол был одной из любимых забав юного Александра. Его отец Владимир Зинченко, сам в прошлом футболист, стал первым учителем сына и передал ему некоторые секреты спортивного мастерства.

1 сентября 2004 в возрасте 7 лет Александр был зачислен в Радомышльскую ДЮСШ и начал выступать за местную детскую команду Радомышльского ДЮСШ "Карпатия", где отличался очень зрелищной и результативной игрой в атаке.

Евгений Коноплянка – "Шальке"

Украинский футболист, полузащитник сборной Украины и немецкого клуба "Шальке 04".

Возраст: 29 лет

Рост: 176 см



Евгений Коноплянка

Воспитанник школы кропивницкого футбольного клуба "Олимпик", днепровского "Днепра". С детства демонстрировал высокую скорость и силу удара, за что был приглашен в такие клубы как "Шахтер" и "Динамо", но вскоре оказался в "Днепре".

Артур Рудько – "Динамо"

Украинский футболист, вратарь киевского "Динамо". Первый матч в Лиге чемпионов сыграл 28 сентября 2016 года против турецкого "Бешикташа".

Возраст: 26 лет

Рост: 190 см



Артур Рудько

1 марта 2016 года дебютировал в основной команде "Динамо", отыграв весь матч 1/4 финала кубка Украины против "Александрии" (1:1). Свой второй матч за киевское "Динамо" сыграл 24 сентября того же года против донецкого "Олимпика". Первый матч в Лиге чемпионов сыграл 28 сентября 2016 года против турецкого "Бешикташа".

Сергей Сидорчук – "Динамо"

Украинский футболист, полузащитник сборной Украины, капитан киевского "Динамо".

Возраст: 27 лет

Рост: 188 см



Сергей Сидорчук

В главной сборной Украины дебютировал 9 октября 2014 года в игре против сборной Беларуси в рамках отбора к Евро 2016. В этом матче отличился голом на 93 минуте с передачи Андрея Ярмоленко. Следующую игру отборочного турнира, матч против сборной Македонии, который состоялся тремя днями позже, уже начал в стартовом составе сборной Украины.

Андрей Ярмоленко – "Вест Хем Юнайтед"

Украинский футболист, атакующий полузащитник сборной Украины и лондонского "Вест Хем Юнайтед". Автор самого быстрого и самого позднего гола в истории сборной.

Возраст: 29 лет

Рост: 190 см



Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко родился в Ленинграде (Санкт-Петербург). Его родители были родом из села Смолянка Куликовского района Черниговской области. После свадьбы мать уехала работать в Ленинград, где к ней присоединился отец Андрея. Через три года семья вернулась в Чернигов, где и приобрела дом. По воспоминаниям матери, Андрей начал возиться с мячом Лет с четырех-пяти.

В товарищеском матче со сборной Уругвая в 2011-м году Андрей Ярмоленко забил самый быстрый мяч в истории сборной Украины, отметившись уже на 15-й секунде матча.

Валерий Бондаренко – "Шахтер"

Украинский футболист, защитный донецкого "Шахтера".

Возраст: 25 лет

Рост: 188 см



Валерий Бондаренко

Валерий Бондаренко родился 3 февраля 1994 года. В ДЮФЛУ выступал в составе киевских "Смены-Оболонь" и "Арсенала". С 2012 по 2014 года выступал в составе юношеских и молодежных команд столичного "Арсенала". В составе юных канониров сыграл 51 матч и отметился 3-мя голами.

Глеб Бухал – "Александрия"

Украинский футболист, защитник клуба "Александрия".

Возраст: 23 года

Рост: 190 см

В течение карьеры выступал в молодежном чемпионате Украины за киевский "Арсенал" и харьковский "Металлист". В 2015 году был игроком второлигового киевского "Арсенала". В 2016 году защищал цвета любительского клуба "Чайка" (Петропавловская Борщаговка).

В следующем году вернулся во Вторую лигу, где защищал цвета ФК "Львову". В начале 2018 года перешел в "Александрию" на правах аренды.

Валерий Федорчук – "Мариуполь"

Украинский футболист, полузащитник ФК "Мариуполь".

Возраст: 30 лет

Рост: 178 см

В молодежной сборной Украины дебютировал 27 мая 2008 года в матче против Беларуси. Всего за молодежную сборную сыграл 15 матчей, забил 1 гол. Был включен в заявку украинской "молодежки" для участия в финальном турнире молодежного чемпионата Европы 2011 года, однако в рамках этого соревнования ни разу на поле не выходил. Осенью 2013-го попал в заявку национальной сборной Украины на матч с Сан-Марино, а впоследствии с Францией.

Богдан Леднев – "Заря"

Украинский футболист, полузащитник Выступает за луганскую "Зарю" на правах аренды из киевского "Динамо".

Возраст: 20 лет

Рост: 173 см

Родился в городе Сквира, Киевская область. Начал заниматься футболом в киевских школах "Динамо" и "Атлет", а с 2013 года был в академии "Днепра". До 2015 года Леднев играл за "Днепр" в детско-юношеской футбольной лиге, после чего попал в структуру клуба и играл в юношеском чемпионате Украины (U-19), а в сезоне 2015/16 также сыграл 5 матчей в молодежном чемпионате U-21.

В июле 2016 года Леднев подписал контракт с киевским "Динамо" и уже 6 августа в матче 1-го тура чемпионата U-19 дебютировал за "бело-синих".

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram