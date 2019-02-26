Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры

Украина на финансирование спорта в 2019 году выделила из бюджета около 1 миллиарда гривен.

Наибольшую поддержку в этом году получили биатлон (64,1 миллиона гривен), баскетбол (61,2) и легкая атлетика (59,7), информирует Tribuna.com.

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Показательно, что среди летних видов спорта по уровню финансирования лидирует и дисциплина, в которой украинские спортсмены не блещут. Сборная Украины по баскетболу не пробилась в финальную стадию чемпионата мира, а местная Суперлига по своему уровню не входит даже в топ-20 сильнейших национальных чемпионатов Европы.

На футбол, по сравнению с 2018 годом, выделили больше в несколько раз. В прошлом году было выделено 7 миллионов гривен, а в 2019-м – 35,4.

Также увеличилось финансирование тенниса – 21,3 миллиона гривен в 2019 году вместо 8,6 в 2018-м.

На фоне биатлона другие зимние виды спорта в Украине финансируются не так щедро. Наибольшего прогресса за год достигло фигурное катание (14,2 млн гривен против 8,4 млн в 2018 году), а вот финансирование хоккея сократилось в два раза (с 13 млн до 6,2).

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В 2018 году на олимпийские виды спорта было потрачено 759 252 900 гривен, в 2019-м – 846 358 021 грн.

Самым финансируемым неолимпийским видом спорта остается пауэрлифтинг, который получает больше (15,2 млн грн), чем волейбол (14,8), фигурное катание (14,2) и тяжелая атлетика (13,1).

Топ-10 наиболее финансируемых видов спорта в Украине:

1. Биатлон – 64,1 млн гривен (2018 год – 56,3 млн);

2. Баскетбол – 61,2 млн гривен (2018 год – 61,3 млн);

3. Легкая атлетика – 59,7 млн гривен (2018 год – 62 млн);

4. Гребля на байдарках и каноэ – 38,6 млн гривен (2018 год – 34,5 млн);

5. Синхронное плавание – 36 млн гривен (2018 год – 18 млн);

6. Футбол – 35,4 млн гривен (2018 год – 7 млн);

7. Фехтование – 34,5 млн гривен (2018 год – 34,5);

8. Вольная борьба – 33,3 млн гривен (2018 год – 32,5);

9. Бокс – 31,9 млн гривен (2018 год – 25,8);

10. Пулевая стрельба – 30,2 млн гривен (2018 год – 25,4).

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