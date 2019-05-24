Топ-3 гола и сейвы четвертьфинала чемпионата мира по хоккею: видео

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Топ-3 гола и сейвы четвертьфинала чемпионата мира по хоккею: видео
Топ-3 гола и сейвы четвертьфинала чемпионата мира по хоккею: видео / twitter.com/bet365

На чемпионате мира по хоккею в Словакии состоялись четвертьфинальные поединки, в которых определились все полуфиналисты.

В полуфинал пробились сборные России, Канады, Чехии и Финляндии. Также определена тройка лучших голов и сэйвов.

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На третьем месте оказалась ранняя шайба игрока сборной России Никиты Гусева в ворота команды США. Второе место досталось финскому хоккеисту Саккаре Маннинен, забросивший решающую шайбу в ворота Швеции.

На первом месте точный бросок игрока сборной Канады Марка Стоуна, который стал решающим в драматичном матче со Швейцарией.

Также определены три лучших сейва четвертьфинального раунда.

Полуфиналы чемпионата мира по хоккею состоятся 25 мая. Россия сыграет против Финляндии, а Канада с Чехией.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей Чемпионат мира по хоккею 2019
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