Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона

Первая часть сезона-2019/20 уже почти завершилась. Скоро команды смогут усиливаться новыми игроками. Некоторые из них даже подумывают о новых тренерах. Ведь не все справляются и ведут клуб к провалу. Для вашего просмотра топ-5 самых ярких примеров провальных сезонов из Европы по итогам последних месяцев.

Манчестер Юнайтед

Все болельщики МЮ сейчас только и делают, что вспоминают "золотые времена" сэра Алекса Фергюсона, который выиграл с клубом 38 трофеев (из них 13 – чемпионат Англии) и подарил незабываемые эмоции в Лиге чемпионов (победы в сезоне 1998/99 и 2007/08 ). Нынешнему "Манчестер Юнайтед" чемпионство даже и не светит. Сейчас клуб переживает еще один кризис. По мнению болельщиков, дело не только в тренере, но и в исполнительном директоре команды Эдди Вудворде, трансферы которого оказываются провальными и никакого результата команде не приносят.

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Сейчас команда Вудворда и Сульшера устроилась на девятом месте с 17 очками, отставая от лидирующей четверки на 10 очков. Проблемы в обороне так и не решились, хотя был приобретен Гарри Магуайр. Пока дела у МЮ успешные только в Лиге Европы, где клуб практически обеспечил себе выход из группы, и в Кубке Лиги, в котором уже пройдено "Челси".



"МанЮнайтед" не слишком удачно выступает в этом сезоне

Последняя игра с "Шеффилдом" в АПЛ, где МЮ сыграл два мяча, показала, что у "Манчестер Юнайтед" есть характер. Проблема клуба в том, что команда напрочь лишена стабильности из-за большого количества молодых футболистов, которые только готовятся к самому высокому уровню, и отсутствие лидеров, хотя в команде и есть высококлассные футболисты.

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Возможно, ее сможет вернуть другой тренер, а, возможно, клубу просто нужно еще больше времени. Но факт остается фактом – "МанЮнайтед" первую часть сезона провалил.

Монако

Прошлый сезон для "Монако" прошел ужасно. Однако в этом сезоне команда Леонарду Жардима снова взялась за старое. В самом начале клуб выглядел так же плохо, как и в конце прошлого. На старте в "монегасков" было два поражения подряд от "Лиона" и "Меца" с общим счетом 0:6. В первом матче с "Лионом" не было Александра Головина, но и с его возвращением игра не улучшилась.



"Монако" никак не может выйти из кризиса

За четыре игры "Монако" забил четыре гола. Это несравнимо с сезоном 2016/17, когда "Монако" забил 107 мячей и одержал победу в чемпионате, обогнав ПСЖ на восемь очков. В том же сезоне монегаски дошли до полуфинала ЛЧ, дважды уверенно обыграв "Боруссию" и проиграв лишь очень сильному "Ювентусу". Клуб россиянина Дмитрия Рыболовлева позже установил мировой рекорд по прибыли, продав футболистов на сумму более 350 миллионов евро, и заставил собой восторгаться.

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Сейчас о подобных результатах можно только мечтать. Клуб теперь сам много тратит на новых игроков в попытках выбраться со дна: вслед за Головиным приехал Фабрегас, Бен-Йеддер и ряд других футболистов. Прогресс, хоть и небольшой, есть – "Монако" уже не борется за выживание. С конца сентября клуб потерпел лишь три поражения в десяти матчах.

Арсенал

Еще один топ-клуб АПЛ, с победами которого связывают имя великого тренера. Арсен Венгер сделал для команды очень много. При нем "Арсенал" трижды становился чемпионом Англии, несколько раз выигрывал кубки и выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне 2005/06.

В нынешнем Арсенале все иначе, Унаи Эмери до сих пор не может найти правильный подход к команде. "Арсенал" на восьмом месте с 18 очками, победами в этом сезоне команда не балует: четыре выигрыша в 13 играх. Очень часто "Арсенал" упускает победу по ходу игры – таких матчей уже шесть.

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"Арсенал" не является грозной силой в Англии

Команду уничтожают внутренние конфликты, на подобие ссоры капитана Джака с фанатами. Но главное – "канониры" потеряли ментальность победителей, что может стать их глобальной проблемой на ближайшие годы. А вместе с тем уходит их статус топ-клуба Европы, который будет очень непросто вернуть.

Наполи

Последние несколько сезонов "Наполи" – один из главных клубов Серии А. По сути, в Италии только у него получалось навязать борьбу "Ювентусу", а в сезоне 2017/18 неаполитанцы завершили чемпионат, отставая от лидера всего на четыре очка.

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На этот раз "Наполи" тоже неплохо стартовал, но месяц назад начался спад. Сначала была ничья со СПАЛ, а после нее – ни одной победы (пять ничьих, одно поражение). Уже пошли слухи, что Карло Анчелотти после этого сезона уйдет из клуба из-за проблем в отношениях с руководством и игроками. А недавно произошел еще один конфликт, теперь уже президента с игроками, где тот закрыл команду на базе, сказав, чтобы те сидели там, пока не будет побед.



"Наполи" в этом сезоне уже не претендент на чемпионство в Италии

На успех сейчас можно рассчитывать только в Лиге чемпионов, где есть шансы побороться за место в плей-офф, а также в Кубке страны. О привычное противостояния с "Юве" за чемпионство на этот раз можно забыть.

Милан

Клуб с большой историей за последние сезоны превратился в середняка Италии. Последнее чемпионство было в 2011 году, а победа в Лиге чемпионов – в 2007-м. Сейчас команда идет двенадцатой в серии А.

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И уже за этот короткий срок с начала чемпионата "россонери" успели поменять тренера. Сначала был назначен Марк Джампаоло, который работал в "Сампдории" и никогда не тренировал топ-клуб. Недостаток опыта быстро сказалась, и он ушел уже после семи матчей – в них он потерпел четыре поражения и выиграл три встречи.



"Милан" превратился в середняка итальянского чемпионата

Руководство решило назначило вместо него Стефано Пиола, ктоорый ранее добивался успеха с "Фиорентиной", "Лацио" и "Интером". Пока на его счету в Милане одна победа, две ничьи и три поражения. Последние три игры были с лидерами таблицы, но следующая игра с "Пармой". Может хоть там "Милан" покажет хорошую игру и начнет удаляться от зоны вылета и подтягиваться к зоне еврокубков.

Автор: Дмитрий Попов