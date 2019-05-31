ТОП-5 наиболее ожидаемых боксерских поединков

Футбольные баталии понемногу утихают, и болельщики переключают внимание на не менее зрелищные виды спорта, в частности — бокс. В 2019 нас ждет несколько ярких поединков. Не все еще согласованы, но, учитывая огромный интерес публики, это лишь вопрос времени.

Флойд Майвезер — Мэнни Пакьяо

В первую очередь, это касается возвращения на ринг Флойда Мейвезера ради реванша с Мэнни Пакьяо. Флойд выиграл в 2015 году, но карьеру не завершил. Он дрался с легендой UFC Конором МакГрегором, а также с никому неизвестным японцем Насукавой.

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Мейвезер явно еще полон сил и не прочь это продемонстрировать. Конечно же, если ему за это заплатят. Прошлая встреча с Пакьяо принесла ему 400 миллионов долларов, и теперь, по словам самого Флойда, его ждет еще один девятизначный гонорар.

Что же касается шансов на победу, то аналитики Parimatch и сейчас верят в непобежденного чемпиона: шансы Мейвезера оценивают в 61% против 36% у Пакьяо (и 3% на ничью).

Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри

Также многие с нетерпением ждут встречи Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Главным претендентом на победу считается Джошуа, у него 55% на победу от экспертов Parimatch против 41% у Фьюри (и 4% на ничью).

Шансы Энтони могли быть и выше, но те времена, когда Фьюри недооценивали, явно прошли. Сколько бы не пропускал Тайсон, он всегда находит в себе силы продолжать бой и наносить удар в ответ. Это на себе почувствовал Деонтей Уайлдер, который не смог нокаутировать Фьюри.

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Сауль Альварес — Геннадий Головкин

На третьем месте в списке наиболее ожидаемых боев — третья серия триллера Сауль Альварес vs Геннадий Головкин. После ничьей в первом поединке мексиканский боксер по очкам победил чемпиона из Казахстана. Все идет к тому, что Альварес и Головкин встретятся снова.

С чемпионским поясом шансы у Сауля выше, чем у Геннадия: 62% против 34% по мнению аналитиков Parimatch (4% на ничью). Ну и, конечно, стоит учитывать разницу в возрасте боксеров, все же Альварес на девять лет младше и уже поднабрался опыта.

Александр Усик — Александр Поветкин

Недавно стало известно, что после переноса боя с Карлосом Такамом, дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится в августе. Но все ждут не поединка Усика с камерунцем: интерес скорее вызывает возможная встреча украинца с Александром Поветкиным. Однако в этом случае фанатам Усика, похоже, можно не волноваться — 67% на победу от Parimatch против 29% у Поветкина (и 4% на ничью).

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А вот тем, кто в ожидании боя Усика и Джошуа, придется набраться терпения: супертяжелый вес — новый вызов для украинца, и пока идет много споров о том, как он в нем себя проявит.

Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер

Завершает топ-5 самых ожидаемых поединков возможный бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Как и Тайсон Фьюри, Уайлдер сегодня — один из немногих, кто может побить Джошуа. Пока что по оценкам Patimatch его шансы не самые высокие (32% на победу против 64% у Джошуа и 4% на ничью). Но вряд ли найдутся уверенные в том, что Энтони ждет легкая прогулка. А в супертяжелом весе одного удара достаточно, чтобы полностью изменить ход поединка.