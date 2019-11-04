Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира

Украина в октябре могла получить на одного чемпиона мира по боксу больше. Вместо этого понесла потери – Александр Гвоздик потерял свой титул. Хотя может его вскоре вернуть. Но есть и другие украинские боксеры, которые могут стать чемпионами мира.

Денис Беринчик (первый полусредний и легкий вес, чемпион WBO International в легком весе)

Олимпийский призер Лондона. Уже прошел долгий путь к своему титульному бою. Сейчас находится на 6-й позиции рейтинга WBO. Если бы К-2 во главе с Красюком смогла организовать ему 2 хороших рейтинговых боя к спуску Ломаченко во втором полулегком весе (спрогнозируем, что это произойдет осенью 2020 года), то "Украинский Гатти" реально может драться в следующем году за вакантный титул.

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Денис Беринчик

Олег Малиновский (полулегкий вес)

Непобедимый украинец из полулегкой весовой категории. Статистика на профессиональном ринге – 25 побед в 25 боях. При тоже сомнительной оппозиции. Олег строит карьеру в Украине, часто выступает в одних вечерах бокса с Денисом Беринчиком. Хороший боксер защитного плана. Уже достаточно давно находится высоко в рейтингах различных боксерских организаций. Есть ощущение, что скоро будет иметь хороший поединок с кем-то из лидеров этого веса, если выиграет – будет иметь все шансы бороться за статус чемпиона.

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Олег Малиновский

Тарас Шелестюк (первый полусредний вес)

Еще один боксер олимпийской сборной 2012 года. Имеет рекорд в 17 побед (и ни одного поражения), из которых 10 – досрочные. На любительском ринге Тарас выигрывал чемпионат мира, становился бронзовым призером Чемпионата Европы и Олимпийских игр. В профессионалах дела Тараса идут не так успешно. Хотя он и победил во всех своих боях, но есть много вопросов к их количеству и качеству. Особенно в последнее время. За последние 2 года провел всего 2 боя.



Тарас Шелестюк

При этом Шелестюк хорош как спарринг-партнер, в частности, помогал готовиться к финалу суперсерии Реджису Прогрейсу. Также он активно участвует в различных спортивных мероприятиях, не связанных с боксом (недавно был участником полумарафона). То есть Тарас держит себя в постоянном тонусе и дает нам возможность верить в него.

Сергей Богачук (первый средний вес)

Винницкий боец ​​пока достаточно малоизвестный в Украине. Даже эксперты по боксу, внося его в проспекты, о чемпионских амбициях говорят, как о чем-то пока довольно далеком. Однако в ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся бой с крепким середняком Тайроном Брюнсоном. Сергей уверенно победил американца в 4 раунде. Эта победа стала для Богачука 16-й на профи ринге, все 16-ть он получил нокаутом. Она должна сильно поднять Сергея в рейтингах, и даст возможность попасть в списки лучших боксеров своего дивизиона. После чего через один-два года надо ждать чемпионский бой.

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Сергей Богачук

Причем на Сергея есть надежда как не на просто чемпиона мира, а на возможную звезду средних дивизионов. Уже в 20 лет он сражался в полупрофессиональной лиге WSB за украинских атаманов. Побеждал там олимпийского чемпиона – кубинца Иглесиаса Сотолонго. В последних боях начинает показывать все более зрелый бокс, заметно прибавил в ощущении дистанции, работе джебом, ударах издали, умении работать на ногах. Тренируясь у Абеля Санчеса, должен иметь хорошую функциональную готовность, которой славятся все его подопечные.

Владислав Сиренко (тяжелый вес)

Супертяж, который тренируется у Али Башира с амбицией стать чемпионом мира. В своем арсенале имеет чрезвычайно мощный удар и неплохую любительскую школу. За 2 года на профессиональном ринге сколотил рекорд из 14 побед, 13 из них получил нокаутом. Правда надо отметить все это при оппозиции достаточно слабого уровня. Только сейчас в последних 2 боях переходит к более серьезным соперникам. Уже в ближайшее время следует ожидать попадания в топ-15 лучших супертяжей IBF. Интересно будет его увидеть в боях с такими боксерами как Дилиан Уайт, Джарелом Милнер, Александр Поветкин.

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Владислав Сиренко

Что ж, талантами Украина не обделена, и в битвах за пояса чемпионов мира наши ребята будут на ведущих ролях.