Топ-клуб УПЛ может не пройти аттестацию на новый сезон

Полтавская "Ворскла" может не получить аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на Footballhub.

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Сообщается, что год назад футболисты команды подписали документ, где отказались от финансовых претензий к клубу, что помогло полтавчанам аттестоваться.

Зато руководство обещало погасить долги, но все еще полностью это не сделало, а команда больше не планирует подписывать документ об отсутствии претензий.

Знаю, что внутри [коллектива] зреет история, чтобы не подписывать, обратиться к аттестационному комитету с просьбой рассмотреть возможность, чтобы "Ворскла" перед получением аттестата полностью закрыла долги. В среднем долги перед каждым из футболистов – 6 месяцев. Футболисты сейчас вернулись со сборов, получили одну зарплату, для них этого мало,

– сказал Цыганык.

После 18 сыгранных туров "Ворскла" идет на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 27 очков.

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