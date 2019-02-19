Топ-клуб УПЛ может не пройти аттестацию на новый сезон
Полтавская "Ворскла" может не получить аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.
Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на Footballhub.
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Сообщается, что год назад футболисты команды подписали документ, где отказались от финансовых претензий к клубу, что помогло полтавчанам аттестоваться.
Зато руководство обещало погасить долги, но все еще полностью это не сделало, а команда больше не планирует подписывать документ об отсутствии претензий.
Знаю, что внутри [коллектива] зреет история, чтобы не подписывать, обратиться к аттестационному комитету с просьбой рассмотреть возможность, чтобы "Ворскла" перед получением аттестата полностью закрыла долги. В среднем долги перед каждым из футболистов – 6 месяцев. Футболисты сейчас вернулись со сборов, получили одну зарплату, для них этого мало,
– сказал Цыганык.
После 18 сыгранных туров "Ворскла" идет на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 27 очков.