Топ-клуб УПЛ может не пройти аттестацию на новый сезон

47 Читати новину українською
ФК "Ворскла"
ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" может не получить аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на Footballhub.

Читайте также: ФК "Львов" подписал трех бразильцев, один из них выступал за "Карпаты"

Сообщается, что год назад футболисты команды подписали документ, где отказались от финансовых претензий к клубу, что помогло полтавчанам аттестоваться.

Зато руководство обещало погасить долги, но все еще полностью это не сделало, а команда больше не планирует подписывать документ об отсутствии претензий.

Знаю, что внутри [коллектива] зреет история, чтобы не подписывать, обратиться к аттестационному комитету с просьбой рассмотреть возможность, чтобы "Ворскла" перед получением аттестата полностью закрыла долги. В среднем долги перед каждым из футболистов – 6 месяцев. Футболисты сейчас вернулись со сборов, получили одну зарплату, для них этого мало,
– сказал Цыганык.

После 18 сыгранных туров "Ворскла" идет на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 27 очков.

Подписывайтесь  на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Ужасный обстрел украинских военных под Мариуполем: подробности
сегодня
797
Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
сегодня 21:26 На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
13
Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
сегодня 20:19 Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
85
Цуренко в супертяжелом матче сумела обыграть китаянку на турнир в Дубаи и снова сыграет с Халеп
сегодня 17:54 Цуренко в супертяжелом матче сумела обыграть китаянку на турнир в Дубаи и снова сыграет с Халеп
39
На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото
сегодня 12:20 На похороны Эмилиано Сала пришел лабрадор, который был другом футболиста: трогательное фото
309
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
сегодня 11:53 Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
Михайло Гема 812
Игрок НБА Михайлюк поддержал сборную Украины перед важным матчем с Черногорией
сегодня 10:24 Игрок НБА Михайлюк поддержал сборную Украины перед важным матчем с Черногорией
25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук