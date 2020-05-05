Топ-лига Европы первой возобновляет футбольный сезон

Немецкая Бундеслига может первой в Европе возобновить футбольный сезон. Руководители чемпионата ожидают окончательного решения правительства.

Как сообщает Sport Informations Dienst, 6-го мая правительство Германии решит, разрешать ли возобновлять матчи первой и второй Бундеслиги.

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Если правительство позволит играть в футбол, то Бундеслига возобновится 15 мая.

Командам не нужны дополнительные недели для подготовки, ведь большинство клубов проводят индивидуальные тренировки во время карантина.

Следует отметить, что среди немецких клубов проводится проверка на коронавирус. Во время первого тестирования из 1 724 тестов среди 36 клубов было выявлено 10 положительных результатов.

Вторая волна тестирований уже началась.

Сообщалось, что в Германии вышел протокол с правилами возобновления матчей. Участникам матчей будет запрещено жать друг другу руки, а во время игры футболисты могут быть в масках.

Два варианта восстановления розыгрыша Бундеслиги:

Все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и люди, напрямую контактирующие с ними, будут помещены в карантин до конца сезона. Например, для этих целей может быть использован большой отель, в который заселят только их. Игроки и арбитры должны будут надевать на матчи маски, подходящие для спортивных занятий. Это должны быть не одноразовые маски, они должны будут соответствовать медицинским стандартам.

После 25 туров лидером чемпионата является "Бавария".

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