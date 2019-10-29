Две модели обнажили грудь на камеру во время бейсбольного матча – их строго наказали
Две модели Джулия Роуз и Лорен Саммер оголили грудь во время бейсбольного матча между "Вашингтон Нешнлс" и "Хьюстон Астрос".
В один из моментов встречи девушки синхронно подняли топы и обнажили грудь, что попало в объектив телеоператора.
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Бейсболиста смутило такое поведение девушек, из-за чего он не стал бросать мяч.
На следующий день Роуз опубликовала в Instagram письмо от MLB, в котором говорится, что из-за действия на трибунах девушке отныне запрещено посещать матчи лиги. Девушки получили обвинения в том, что нарушили кодекс поведения болельщиков.
Позже выяснилось, что девушки оказались Instagram-моделями, которые постят в сети достаточно откровенные фото.
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