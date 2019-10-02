Топ-поединки украинских боксеров в октябре: полное расписание

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Топ-поединки украинских боксеров в октябре: расписание боев
Топ-поединки украинских боксеров в октябре: расписание боев / 24 канал

В октябре 2019-го года ряд украинских боксеров вернутся в ринг. В нескольких поединках на кону будут стоять чемпионские пояса.

5 октября: Бровары, ТРЦ "Терминал"

Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено (украинец будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе).

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Олег Малиновский-Витторио Парринелло

Дмитрий Митрофанов – Новак Радулович

5-6 октября: США "Мэдисон-сквер-гарден"

Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко (бой за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе).

11 октября Германия

Владислав Сиренко – Айван Ди Берардино (на кону боя будет стоять вакантный титул EBP Heavyweight).

12 октября Wintrust Arena, Чикаго (США)

Александр Усик – Тайрон Спонг (дебют Усика в супертяжелом весе)

18 октября Liacouras Center, Филадельфия (США)

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев (объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе)

Обзоры всех поединков – читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Денис Беринчик Гвоздик – Бетербиев Усик – Спонг Деревянченко – Головкин Бокс
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