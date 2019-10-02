Топ-поединки украинских боксеров в октябре: полное расписание
В октябре 2019-го года ряд украинских боксеров вернутся в ринг. В нескольких поединках на кону будут стоять чемпионские пояса.
5 октября: Бровары, ТРЦ "Терминал"
Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено (украинец будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе).
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Олег Малиновский-Витторио Парринелло
Дмитрий Митрофанов – Новак Радулович
5-6 октября: США "Мэдисон-сквер-гарден"
Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко (бой за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе).
11 октября Германия
Владислав Сиренко – Айван Ди Берардино (на кону боя будет стоять вакантный титул EBP Heavyweight).
12 октября Wintrust Arena, Чикаго (США)
Александр Усик – Тайрон Спонг (дебют Усика в супертяжелом весе)
18 октября Liacouras Center, Филадельфия (США)
Александр Гвоздик – Артур Бетербиев (объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе)
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