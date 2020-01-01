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Top Rank внес бои Ломаченко и Гвоздика в топ-3 лучших в 2019 году

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Василий Ломаченко

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Гвоздик и их бои против Люка Кэмпбелла и Артура Бетербиева попали в топ-3 лучших по версии промоутерской компании Top Rank.

Ломаченко в легком весе решением судей победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав вакантный титул чемпиона по версии WBC, а также защитил свои пояса WBO и WBA Super.

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Гвоздик в рамках полутяжелого веса уступил россиянину Артуру Бетербиеву, проиграв техническим нокаутом. Украинец упустил шанс стать чемпионом по версии IBF, а также не смог отстоять свой пояс WBC.

Кроме боев украинцев, в топ-3 по версии Top Rank попал также поединок Хосесито Лопеса и Джесси Варгаса.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Ломаченко – Кэмпбелл Василий Ломаченко Бокс
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