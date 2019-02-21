Топ-сборная мира попала в соперницы украинкам в отборе на футбольное Евро-2021

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки отбора Евро-2021 года среди женских сборных. Среди соперниц украинок одна из самых грозных команд континента.

Сборная Украины попала во вторую корзину посева. В ходе жеребьевки было сформировано девять групп: семь по пять команд и две – по шесть. Подопечные Натальи Зинченко попали в группу I вместе со сборной Германии, которая является действующим олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы, а также командами Ирландии, Греции и Черногории.

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Матчи отборочного цикла будут проходить в семь окон: 26 августа – 3 сентября 2019 года, 30 сентября – 8 октября 2019 года, 4 – 12 ноября 2019 года, 2-11 марта 2020 года, 6 – 14 апреля 2020 года, 1 – 9 июня 2020 года и 14 – 22 сентября 2020 года.

Победители групп и три лучшие команды, которые займут вторые места (будут учитывать очки с первой, третьей, четвертой и пятой сборных групп), автоматически попадут на континентальное первенство. Остальные шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки на Евро-2021. Эти поединки состоятся 19-27 октября 2020 года.

Жеребьевка финальной части пройдет в конце 2020 года, а финальный турнир в Англии – в июле 2021 года.

Состав отборочных групп Евро-2021 среди женщин:

Группа A: Нидерланды, Россия, Словения, Турция, Косово, Эстония.

Группа B: Италия, Дания, Босния и Герцеговина, Израиль, Мальта, Грузия.

Группа C: Норвегия, Уэльс, Беларусь, Северная Ирландия, Фарерские о-ва.

Группа D: Испания, Чехия, Польша, Молдова, Азербайджан.

Группа E: Шотландия, Финляндия, Португалия, Албания, Кипр.

Группа F: Швеция, Исландия, Венгрия, Словакия, Латвия.

Группа G: Франция, Австрия, Сербия, Казахстан, Македония.

Группа H: Швейцария, Бельгия, Румыния, Хорватия, Литва.

Группа I: Германия, Украина, Ирландия, Греция, Черногория.