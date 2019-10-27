Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу

В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, в Лондоне состоялся бой двух популярных бойцов супертяжелого веса – британцев Дерека Чисоры и Дэвида Прайса. Для украинцев этот бой интересен тем, что его победитель бросил вызов Александру Усику.

Дерек "War" Чисора топовый представитель хэвивейта, на этой неделе заявил, что ему интересен бой против украинца и фактически бросил ему вызов. Однако для боя с Сашей ему сначала надо было пройти соотечественника Дэвида Прайса – бронзового призера Олимпийских игр, когда-то очень перспективного боксера с хорошей антропометрией (рост – 203 см). Болельщики даже окрестили его английским Кличко.

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Стоит отметить, что кроме перечисленных выше качеств, британец также славится хрустальным подбородком и не чрезмерной волей к победе. Против Дэвида было еще и то, что он выступал в качестве замены. Согласился выйти на этот бой, не проведя полный тренировочный лагерь. Изначально планировалось, что Дерек отбоксирует с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером (который, кстати, также претендует на бой с Усиком), но последний из-за почти мистических обстоятельств (укус комара) отказался от боя.

Атмосфера на "О2 Арена" в Лондоне (именно там бился Ломаченко против Кэмпбелла) перед боем была довольно радостная – английские фанаты полностью заполнили двадцатитысячную арену. Типичное американское напряжение и вражда, которая часто присутствует на боях заокеанских бойцов типа Флойда Мейвезера или Деонтея Уайлдера, была заменена легендарными британскими песнями, танцами и кричалками. Даже грозный "громила из Лондона", выходя на ринг под песню рок-группы Eagles "Hotel California", излучал сугубо энергию умиротворения, несмотря на заявления перед боем, в которых говорил, что готов убить "ливерпульского великана". Но после звучания "God save the Queen" и стартового гонга, уроженец Зимбабве сразу взялся за дело.

Чисора, маятниково защищаясь, легко выходил на среднюю и близкую дистанцию. Использовал при этом достаточно разнообразный набор ударов. Больше всего запомнились эффектные оверхенды и апперкоты в инфайтинге.

Первый раунд Прайс провел в защите, пытаясь отвечать джебом сверху вниз. Картина во втором раунде была такой же, правда, напомнил о себе рефери. Дал замечание Чисоре за удары ниже пояса. В третьем раунде главный в ринге аналогично отчитает Прайса за чрезмерное желание клинчевать.

Бывший противник Кличко – Дерек имел полную инициативу в ринге, и в конце третьей трехминутки смог серией ударов потрясти здоровяка, но того спас гонг. Правда, не надолго. Уже в 4-том раунде схватка была закончена. Чисора в очередной раз сократил дистанцию, нанес серию ударов по противнику, который еще не отошел от потрясений в прошлом раунде, и тот упал на спину. Казалось, поднялся на счет рефери при звучании цифры 8, но его угол решил, что достаточно и выбросил белое полотенце. Очередное бесславное поражение для Прайса и эффектная победа для фаворита.

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Чисора – это, конечно, не уровень Джошуа или Уайлдера, во всех смыслах данного утверждения, но промежуточным соперником для лучшей адаптации в хэвивейте нашему боксеру может подойти, как никто другой. Тот же Эвандер Холифилд до своего чемпионского боя в хэвивейта провел 6 рейтинговых боев. Но решать, выходить ли на бой против британца будет Александр, а наше дело – болеть.

Автор: Андрей Тудовши