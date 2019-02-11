Toro Rosso представило новый болид для Формулы-1: фото и видео

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Болид STR14 от Toro Rosso
Болид STR14 от Toro Rosso / Toro Rosso

Команда Toro Rosso представила болид для участия в Формуле-1 в сезоне 2019 года. Новинка STR14 получила некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью.

Новый автомобиль команды оснащен мотором Honda. Что до визуальных изменений, то изменены боковые дефлекторы. Однако это обусловлено новым регламентом.

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Что касается ливреи, то она выполнена в уже традиционных синих, серебряных и красных цветах. Как заявили в Toro Rosso, они прислушались к фанатам конюшни и оставили эту цветовую гамму.

Стоит добавить, что в этом сезоне за Toro Rosso будут соревноваться россиянин Даниил Квят и дебютант Александр Албон, который будет выступать под флагом Таиланда,

Увидеть вживую STR14 можно будет на предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся 18 февраля. Первый этап Формулы-1 состоится 14-17 марта на Гран-при Австралии.

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Теги: Спорт Формула-1 Toro Rosso
Источник: 24 Канал
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