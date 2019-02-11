Toro Rosso представило новый болид для Формулы-1: фото и видео

Команда Toro Rosso представила болид для участия в Формуле-1 в сезоне 2019 года. Новинка STR14 получила некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью.

Новый автомобиль команды оснащен мотором Honda. Что до визуальных изменений, то изменены боковые дефлекторы. Однако это обусловлено новым регламентом.

Читайте также: Команда Формулы-1 Haas первой представила ливрею новой машины: фото

Что касается ливреи, то она выполнена в уже традиционных синих, серебряных и красных цветах. Как заявили в Toro Rosso, они прислушались к фанатам конюшни и оставили эту цветовую гамму.

Стоит добавить, что в этом сезоне за Toro Rosso будут соревноваться россиянин Даниил Квят и дебютант Александр Албон, который будет выступать под флагом Таиланда,

Увидеть вживую STR14 можно будет на предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся 18 февраля. Первый этап Формулы-1 состоится 14-17 марта на Гран-при Австралии.

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике Спорт24 на сайте 24 канала