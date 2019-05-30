"Торонто" необычным способом увековечило невероятный победный бросок Кавая Леонарда: фото

"Торонто Рэпторс" впервые в истории выиграли финал Восточной конференции. Теперь команда поборется за главный трофей НБА против "Голден Стейт".

В финал против "Милуоки" "Торонто" вышел благодаря победе в седьмом матче серии против "Филадельфии". И эта победа стала возможной благодаря Каваю Леонарду. На последних секундах матча он сделал бросок с угла площадки. После этого прозвучала сирена, но мяч так и не опустился в корзину. Ударившись несколько раз о кольцо, он всё же упал внутрь. "Торонто" победили 92:90 и вышли в финал Востока.

Видео победного броска Кавая Леонарда

К слову: Захватывающее видео решающих голов и невероятных побед на последних минутах

Этот момент не обошел внимание владельцев "Торонто", они решили увековечить его. Большая фотография победного броска Кавая Леонарда была размещена на стене Scotiabank Arena, где выступает "Торонто".

В финале плей-офф НБА "Торонто" сыграет против "Голден Стейт". Первый матч состоится 30 мая (в ночь на 31 мая в Украине) в Торонто. победителем станет команда, которая выиграет четыре матча финальной серии.