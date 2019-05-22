"Торонто" разгромил "Милуоки" и сравнял счет в финале Восточной конференции НБА

Для определения участника финала плей-офф НБА предстоит сыграть еще как минимум два матча – "Торонто Рэпторс" на собственной площадке выиграл вторую игру подряд против "Милуоки Бакс". Таким образом счет в серии стал равным – 2:2.

В первом матче между этими командами в Милуоки "Торонто" почти всю игру был впереди в счете, но в концовке встречи пропустил рывок соперников 10:0, и проиграл матч с разницей в 8 очков. В первом матче на своей площадке "Торонто" тоже был впереди. И снова в конце матча "Милуоки" удался рывок. Но на этот раз "Бакс" матч не выиграли, проиграв встречу во втором овертайме.

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На этот раз "Торонто" решило не доводить матч до таких результатов. Хотя первую четверть "Рэпторс" выиграли с разницей в одно очко. Во второй четверти преимущество в счете не было слишком убедительным (помня об умении "Милуоки" делать рывки в счете). Но в третьей четверти разница стала двузначной. Сохранилась она и на четвертую четверть. Но незадолго до конца матча "Торонто" выигрывало с разницей в 25 очков. Отыграть такой гандикап сил у гостей не было.

Торонто – Милуоки 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). Счет в серии 2:2

Стоит отметить довольно неоднозначную игру лидеров обоих клубов в этом матче. Кавай Леонард из "Торонто" набрал 19 очков (один точный трехочковый бросок из трех попыток) и 7 подборов. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (25 очков и 10 подборов), но его РЕ стал худшим в матче 19.

Так что теперь команды следующий матч сыграют в Милуоки 23 мая (ночь на 24 мая в Украине). После чего серия вновь вернется в Торонто. Игра в Канаде запланирована на 25 мая (26 мая в Украине). В финале победителя пары ждет "Голден Стэйт".