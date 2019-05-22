"Торонто" разгромил "Милуоки" и сравнял счет в финале Восточной конференции НБА

13 Читати новину українською
"Торонто" победили "Милуоки" и сравняли счет в серии
"Торонто" победили "Милуоки" и сравняли счет в серии / twitter Toronto Raptors

Для определения участника финала плей-офф НБА предстоит сыграть еще как минимум два матча – "Торонто Рэпторс" на собственной площадке выиграл вторую игру подряд против "Милуоки Бакс". Таким образом счет в серии стал равным – 2:2.

В первом матче между этими командами в Милуоки "Торонто" почти всю игру был впереди в счете, но в концовке встречи пропустил рывок соперников 10:0, и проиграл матч с разницей в 8 очков. В первом матче на своей площадке "Торонто" тоже был впереди. И снова в конце матча "Милуоки" удался рывок. Но на этот раз "Бакс" матч не выиграли, проиграв встречу во втором овертайме.

К слову: Один из лучших игроков чемпионата Украины продолжит карьеру в Китае

На этот раз "Торонто" решило не доводить матч до таких результатов. Хотя первую четверть "Рэпторс" выиграли с разницей в одно очко. Во второй четверти преимущество в счете не было слишком убедительным (помня об умении "Милуоки" делать рывки в счете). Но в третьей четверти разница стала двузначной. Сохранилась она и на четвертую четверть. Но незадолго до конца матча "Торонто" выигрывало с разницей в 25 очков. Отыграть такой гандикап сил у гостей не было.

Торонто – Милуоки 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). Счет в серии 2:2

Стоит отметить довольно неоднозначную игру лидеров обоих клубов в этом матче. Кавай Леонард из "Торонто" набрал 19 очков (один точный трехочковый бросок из трех попыток) и 7 подборов. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (25 очков и 10 подборов), но его РЕ стал худшим в матче 19.

Так что теперь команды следующий матч сыграют в Милуоки 23 мая (ночь на 24 мая в Украине). После чего серия вновь вернется в Торонто. Игра в Канаде запланирована на 25 мая (26 мая в Украине). В финале победителя пары ждет "Голден Стэйт".

 

blog_ava
Прогноз погоды на 22 мая: дожди с запада идут на всю Украину
сегодня
1605
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вратарь украинского клуба рассказал о премиях от "Динамо" за отобранные очки у "Шахтера"
21 мая 19:55 Вратарь украинского клуба рассказал о премиях от "Динамо" за отобранные очки у "Шахтера"
186
"Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео
21 мая 19:03 "Ворскла" чудом победила "Десну" в Чернигове: видео
70
"Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
21 мая 17:16 "Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
67
В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса
21 мая 16:08 В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса
115
Украинский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале в Мадриде
21 мая 15:41 Украинский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов на финале в Мадриде
335
Новости
Больше новостей
Залиште відгук